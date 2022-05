Israel. Putin pede desculpa por comentários de Lavrov sobre Hitler

Vladimir Putin pediu desculpa a Israel pelos recentes comentários de Sergei Lavror, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, ao afirmar que Adolf Hitler tinha algum "sangue judeu", o que deixou aquele país ofendido, classificando as declarações do chefe da diplomacia russa como "imperdoáveis".

O pedido de desculpas surgiu em conversa entre o primeiro-ministro isarealita, Naftali Bennet, e Vladimir Putin, Presidente da Rússia, informou Bennet esta quinta-feira, que disse ter aceitado as desculpas, tendo ainda agradecido a Putin pelo esclarecimento.

"O primeiro-ministro [israelita] aceitou o pedido de desculpas de Putin sobre as declarações de Lavrov e agradeceu-lhe por clarificar a sua atitude ao povo judeu e à memória do Holocausto", lê-se, numa publicação divulgada no Twitter.

Prime Minister Naftali Bennett spoke today with Russian President Vladimir Putin.



The Prime Minister presented the President with a humanitarian request to examine various options for evacuation from Azovstal in Mariupol.