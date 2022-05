EDP com prejuízo de 76 milhões no primeiro trimestre

A EDP fechou o primeiro trimestre com um prejuízo de 76 milhões de euros, que compara com lucros de 180 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.

A elétrica explica que "o desempenho financeiro da EDP no primeiro trimestre de 2022 foi fortemente impactado pela seca extrema em Portugal no inverno 2021/2022, o mais seco dos últimos 90 anos, que resultou num défice recorde de produção hídrica da EDP no mercado Ibérico no trimestre de 2,6TWh face à média histórica”.

