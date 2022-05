Calor no fim de semana. Termómetros ultrapassam os 30 graus

O verão parece ter chegado seis semanas mais cedo, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dão conta de uma subida das temperaturas, que nalgumas regiões do país podem mesmo ser superiores a 30 graus no fim de semana.

É já a partir desta sexta-feira que se espera uma "pequena subida da temperatura máxima", que chega com céu pouco nublado ou limpo em todo o país e com os termómetros a baterem nos 30 graus, em especial mais a sul do país. Em Lisboa, as temperaturas vão chegar aos 29ºC.

No sábado, as máximas voltam a subir e em Santarém a previsão é de que cheguem aos 32ºC, enquanto Lisboa e Beja podem ver os termómetros marcarem 31, com Évora, Leiria e Braga a registarem 30.