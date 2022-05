“Soares apanhado nas pegadas dos dinossauros”, titulava o diário O Dia na manhã de 11 de fevereiro de 1993. Decorria a Presidência Aberta pela área metropolitana de Lisboa e Mário Soares tinha passado pelas pegadas de Carenque, numa altura em que crescia o movimento de defesa perante a iminência da construção da CREL mas também o debate sobre quanto é que isso iria custar. Soares tomou parte e deu força à batalha de Carenque: “Temos de salvar isto, porque não podemos fazer outras”, disse aos jornalistas, observando as pegadas do alto da antiga pedreira. “A decisão depende do Ministério das Obras Públicas e Transportes, porque o túnel implica um aumento de 1,2 milhões nos custos da CREL”, continuava o jornal. A acompanhar a visita estavam Galopim de Carvalho e o paleontólogo norte-americano Martin Lockley, convidado pelo Governo para uma opinião internacional sobre a importância do achado – e que disse aos jornalistas que poderia dar-se ali uma segunda extinção dos dinossauros. “Tanto quanto sei, não existe no mundo nenhum trilho com esta dimensão. A sua destruição corresponderá, sem dúvida, a uma segunda extinção dos dinossauros”, citou o Expresso.

Soares perguntou a alunos de escolas de Massamá e Queluz que também lá estavam se achavam que as pegadas deviam ser protegidas e recebeu um efusivo sim. “Vamos conseguir”, prometeu. E foi mais longe: com a ideia na forja de uma subscrição pública para salvar as pegadas, depois de Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas, ter dito que o projeto ia custar 400 escudos a cada português, Soares fez questão de garantir o donativo. “Deu-me nessa visita uma nota de um conto, 400 escudos por ele, 400 escudos pela Maria Barroso e 200 escudos por um português que não pudesse pagar”, recorda ao i Galopim de Carvalho. “Depois acabou por não ter seguimento. A Assembleia da República, na sequência de uma iniciativa notável de um deputado do PSD, aprovou por unanimidade um apelo pela conservação da Jazida de Pego Longo. O presidente da Assembleia da República, Barbosa de Melo, declarou que iria enviar a intervenção aos Ministros das Obras Públicas e do Ambiente e o Governo acabou por assumir o custo”.

A iniciativa partiu do deputado Mário Maciel, que a 11 de fevereiro pediu a palavra para um “apelo pessoal” ao Governo, que viria a ser aplaudido pelo PS e CDS. “Estes dias são decisivos para o traçado dessa estrada ser ou não corrigido. Tenho em meu poder três pareceres de importância científica e técnica inatacável: um, do Prof. Martin Lockley, da Universidade do Colorado, em Denver, nos Estados Unidos, e que é, atualmente, o paleontólogo mais reputado no mundo; outro, do engenheiro Teles Forte, da BRISA, que traça um conjunto de alternativas que poderão respeitar a jazida; e um terceiro, do Prof. Galopim de Carvalho. Todos eles têm um denominador comum: pedem encarecidamente ao Governo Português, em nome da ciência, da cultura e da comunidade científica internacional – porque este assunto já é comentado nas melhores revistas internacionais da especialidade – que esta jazida seja respeitada”. disse, concluindo:_“Sr. Presidente, Srs. Deputados: Há momentos da nossa vida – e todos nós já os tivemos – em que o dinheiro não é o mais importante, como, por exemplo, salvar uma vida. Este é um caso em que o dinheiro não é o mais importante, mas não é o único exemplo. Salvar, por exemplo, uma relíquia do passado, seja ela artística, tenha ela natureza arquitetónica – uma escultura, uma pintura –, ou natureza ambiental, portanto, natural, como é uma jazida paleontológica com repercussão mundial. Logo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para salvar uma relíquia destas todas as cifras são irrisórias. Aqui fica, pois, o meu apelo!”.

Na altura, uma das alternativas em estudo era remover a laje para ser colocada noutro local, que os investigadores desaconselhavam. Pressionado por Belém e pela AR, o último Governo de Cavaco Silva autorizaria o acrescento à obra da CREL, inaugurada em 1995.