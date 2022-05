Vi, pela primeira vez, este património paleontológico, posto a descoberto na jazida com Pegadas de Dinossáurios de Pego Longo, em 1986, ano em que foi descoberto por Paulo Branquinho e Carlos Coke, então alunos finalistas de Geologia, da Faculdade de Ciências de Lisboa.

Trata-se um trilho excecionalmente longo, com 132m de comprimento, no troço visível, formado por marcas subcirculares, com 50 a 60cm de diâmetro, atribuídas a um dinossáurio bípede, provavelmente um herbívoro (ornitópode). Além deste, considerado, na altura, o mais longo trilho contínuo da Europa, identificaram-se, na mesma superfície, pegadas tridáctilas, atribuíveis a carnívoros (terópodes). Um outro motivo de importância desta jazida é o ser a mais moderna conhecida entre nós – Cretácico Superior, com cerca de 92 milhões de anos.

Neste momento em que este valioso património continua a degradar-se, aguardamos, conscientes da lentidão da nossa justiça, a decisão do Tribunal da Relação, relativamente ao destino deste Monumento Natural.

Incompreensivelmente, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a Câmara Municipal de Sintra, as duas entidades às quais, por lei, compete zelar e defender esta importante jazida, classificada em 1997, como Monumento Natural (Dec. Nº 19/97, de 5 de maio), condenadas pelo Tribunal Administrativo e Fiscal e Sintra, a executarem o que, por lei, já eram obrigadas a fazer, recorreram para a instância superior.

Como escrevi há dois anos, estamos a viver um período em que temos outras urgências bem mais gritantes, sendo de bom senso que, pelo menos, se tente travar a degradação em curso, protegendo eficazmente a jazida, na espera de melhores dias em que seja possível concretizar o projecto do “Museu e Centro de Interpretação de Pego Longo”, aprovado em 2001 (há 21 anos, pasme-se) pela autarquia sintrense, ao tempo da presidente Edite Estrela.

—Geólogo, antigo diretor do Museu Nacional de História Natural e da Ciência