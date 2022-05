Pegadas de Carenque. Salvas, classificadas e abandonadas

O Google Maps dá a indicação de estarem “encerradas temporariamente”, mas é daqueles casos em que não se pode confiar no GPS, nem no título de “Monumento Natural” – e “temporariamente” é um eufemismo. Passam esta quinta-feira 25 anos desde que as pegadas de dinossauro descobertas numa antiga pedreira de Pego Longo, no concelho de Sintra – chamadas também pegadas de Carenque, a freguesia contígua – receberam esta classificação do Estado. Tapadas desde a construção da CREL e com a vegetação a crescer em cima, nunca mais ninguém as viu. São monumento natural, mas não podem ser visitadas.

Foi na altura o segundo classificado em Portugal, depois da mobilização civil que salvou as pegadas de serem destruídas com a construção da A9 ou Circular Regional Exterior de Lisboa nos anos 90 – um empreendimento que custou o equivalente a oito milhões de euros e levou à construção de dois túneis que preservaram a laje e os trilhos. “Importa tomar medidas de conservação deste valioso património icnológico e paleontológico, apenas possíveis através da sua classificação como monumento natural”, lê-se no diploma publicado a 5 de maio de 1997, assinado por António Guterres, então primeiro-ministro, já a CREL estava inaugurada há dois anos, com as pegadas a cair no esquecimento.

Combinamos uma visita com o paleontólogo Octávio Mateus, que em 2020 foi um dos investigadores a avançar com o geólogo Galopim de Carvalho – nos anos 90 o rosto da “batalha de Carenque” – com uma providência cautelar para a preservação do sítio, ocupado pela natureza e não raras vezes a servir de lixeira. O encontro fica marcado para o local mas perdemo-nos algures em Carenque e não há qualquer sinalização alusiva a dinossauros ou ao monumento, muito menos algo que assinale a efeméride. “Não há nada”, resume o paleontólogo, explicando a melhor forma de dar com a jazida do outro lado do monte, seguindo a Avenida da Igreja em Pego Longo até ao fim, quando desemboca num caminho de terra batida.

Aí está ele, de chapéu à explorador. A partir daqui não é difícil, mas só com guia: é preciso saber onde entrar no mato para dar com a laje onde em 1986 dois alunos finalistas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa – Carlos Coke e Paulo Branquinho – descobriram as pegadas.

A vegetação no caminho dá-nos acima das pernas. “Da última vez que cá estive não estava tão alta”, diz Octávio Mateus, professor da Universidade Nova de Lisboa e presidente da Sociedade Portuguesa de Paleontologia. Nos anos 90 estava a iniciar o seu percurso científico, marcado pelas descobertas na infância com os pais na Lourinhã, onde a família Mateus ajudou a fundar o museu que se tornou o cartão de visita dos dinossauros portugueses, agora complementado com o Dino Parque.

O investimento contrasta com o nada que continua a existir em Pego Longo e também ele nunca chegou a ver as pegadas ao vivo, confessa. “Não está nada visível. Da última vez que cá estive vi uma pegada que poderia ser interessante mas o trilho propriamente dito não se vê de todo”, explica o investigador, à medida que avançamos. “Foi descoberto em 1986, foi protegido em 1997 e continuamos à espera”, resume.

Câmara diz que não é responsável

Depois da providência cautelar, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra condenou no ano passado a Câmara Municipal de Sintra e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) a fazer a limpeza, a eliminar a vegetação e a recolher o lixo do sítio, bem como a pôr sinais que proíbam o despejo de resíduos e a vigiar e controlar do acesso, mas continua tudo na mesma e não existe qualquer projeto de dinamização em curso.

O ICNF recorreu da decisão, aguardando-se ainda uma sentença. Já a Câmara de Sintra diz ter sido em fevereiro deste ano ilibada de responsabilidades e passa a bola ao instituto:“A Câmara Municipal de Sintra não pode, nos termos da lei, intervir num terreno privado e num monumento natural classificado que não está sobre a sua tutela. A leitura da decisão judicial de fevereiro de 2022 clarifica esta evidência e dá razão aos argumentos do município”, diz ao i o gabinete de Basílio Horta, adiantando que tem assegurado a limpeza do terreno “como acontece noutros locais do território, de forma a garantir a segurança da zona, sendo posteriormente notificado o proprietário para o pagamento desta intervenção” e que tem prevista uma nova intervenção para o final deste mês. Se o terreno é particular, a lei de 1997 delimitou a zona protegida, ficando esta a cargo do Instituto de Conservação da Natureza, hoje o ICNF. “O Monumento Natural é administrado diretamente pelo ICN”, lê-se no diploma que cria o Monumento Natural de Carenque. O organismo não ficava com a responsabilidade de musealizar, mas de vigiar e dar parecer a projetos, no que tem sido um jogo do empurra.

E o que é certo é que no acesso encontramos uma zona que continua a servir de caixote de lixo e na laje, embora não haja lixo à vista, as plantas seguem o seu caminho, arriscando comprometer a rocha. Para Octávio Mateus, encontrar este cenário é revoltante:“Temos de cuidar do nosso património, é o hardware do país. Já se gastou aqui o que na altura foi o equivalente a 8 milhões de euros. Podemos discutir se foi caro ou não, mas o que é caro é, uma vez que essa escolha foi feita, não se aproveitar esse investimento e deixar isto assim. O que achamos que é necessário é manter isto com o mínimo de condições, não se tornar uma lixeira como tem acontecido e musealizar o sítio em conformidade”, insiste.

Em 2001, chegou a haver um projeto de museu aprovado na Câmara de Sintra, mas acabou por não avançar. Em 2004, foi assinado um protocolo de cooperação entre a autarquia e o Museu Nacional de História Natural para iniciativas nos domínios científicos, pedagógicos e museológico, lê-se na minuta a que o i teve acesso, mas sem garantias: estabelecia na altura que “seriam desenvolvidos esforços conjuntos” para acelerar o projeto de musealização do local. Em 2020, Basílio Horta justificou que o terreno é particular e que o monumento depende do Estado. “O que é que nós temos a ver com isso?”, respondeu à TSF, defendendo que em plena pandemia não era altura de construir um museu ou centro de interpretação. Questionado sobre se há agora algum projeto de intervenção, o município não respondeu.

Para Octávio Mateus, mesmo que não se avançasse para a construção de um museu, como chegou a ser desenhado pelo arquiteto Mário Moutinho, o espaço poderia ser convertido num monumento visitável, recuperando as pegadas e instalando-se por exemplo um passadiço e um miradouro no morro da antiga pedreira, permitindo uma vista ampla sobre a laje.

O investigador adianta que na Universidade Nova estão a preparar um estudo para perceber qual será a melhor forma de consolidar a rocha sem que se degrade, permitindo assim expor de novo os fósseis. “Há duas coisas que precisamos de salvaguardar. A primeira é a preservação das pegadas para todo o sempre e, depois, que podem ser visitadas. A partir do momento em que as expomos e retirarmos a cobertura, passarão a estar expostas_à erosão. Na altura ainda bem que foram tapadas, porque se não já estariam mais danificadas. Mas o que agora se justificava, na minha opinião, era serem preservadas e expostas e depois termos um bom miradouro, porque veem-se melhor quando estamos afastados, e um caminho para fazer a visita”.

“Temos um património paleontológico extraordinário, muito melhor do que a maioria dos outros países"

Na providência cautelar, o pedido era mais simples: não deixar degradar mais o sítio. Octávio Mateus não encontra explicação para a inércia e admite que 25 anos depois não imaginava que a discussão sobre o futuro das pegadas continuasse em aberto. “Temos um património paleontológico extraordinário, muito melhor do que a maioria dos outros países, e por isso temos obrigação de cuidar devidamente dele”, continua, lembrando que na Lourinhã o investimento tem levado cerca de 300 mil pessoas por ano ao Dino Parque.

“Nesta localização, às portas de Lisboa, atrairia muita gente. E é algo que projeta o país. Quando há projetos de qualidade para crianças e famílias que envolvam o conhecimento, têm sucesso. É óbvio que fazer uma musealização a sério requer investimento, não está na estratégia da Câmara, o ICNF remete para a Câmara e dono privado do terreno não quer fazer o investimento. Não havendo financiamento, torna-se mais difícil. O que achamos é que é património de interesse nacional, logo devia ser salvaguardado pelo Estado e que por isso o Estado local e central deveriam equacionar a melhor forma de optimizar os seus recursos. Podemos continuar a alertar, e esta é uma data icónica, mas têm de ser autoridades a fazer alguma coisa”.

Caminhamos agora por onde em tempos chegaram a juntar-se dezenas de alunos para defender as pegadas. A natureza cresce: há ervas várias, trevos, orquídeas selvagens, um prado de primavera com algumas curiosidades com o pepino de São Gregório, conhecido pelos esguichos ultra-rápidos, a que os antigos atribuem propriedades medicinais. “É planta mais rápida do mundo”, diz Octávio Mateus, que volta e meia se fixa em depressões que poderão sinalizar mais pegadas. Ainda se podem fazer ali novas descobertas? “Às vezes depende do ângulo com que se olha, da luz”, explica. O olho treinado, mais que uma pegada isolada, procura padrões de caminhos ou fósseis que se destaquem.

Os trilhos ali encontrados foram datados de há 95 milhões de anos, do Cretácico Superior, o maior com 132 metros de extensão, o mais longo desse período mais recente da história dos dinossauros na Europa. Viajamos ao passado: “Há 95 milhões de anos isto era um mar pouco profundo, uma zona costeira, intertidal, que sofria com as marés, o oceano chegava até aqui. Aqui estamos mesmo sobre as pegadas”, aponta Octávio Mateus. “São pegadas diferentes, com o trilho maior aparentemente de um saurópode, claramente uma espécie que não é conhecida em Portugal para esta idade.”

Herbívoros, chegavam aos 10 metros de comprimento, conhecidos pelos seus pescoços longos e familiares para miúdos e graúdos à conta de filmes como o Parque Jurássico ou, para a geração de 80, o épico Em Busca do Vale Encantado – ali lembrados nas saídas dos túneis da CREL, de um lado com a cabeça e, do outro, com a cauda. Entre as diferentes descobertas paleontológicas em Portugal, que lugar ocupam? “É muito difícil classificá-los assim, é como pôr numa escala o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém”, diz Octávio Mateus. “O que têm de particular é a idade, são mais recentes do que aquilo a que estamos habituados no registo fóssil português. A maioria do nosso registo fóssil em termos de ossos é do Jurássico Superior e em termos de pegadas do Jurássico Médio, portanto muito mais antigas. Estas são do Cenomaniano, com 90 a 95 milhões de anos, de uma altura em que temos pouquíssimos vestígios de dinossauros em Portugal. Dá-nos uma janela para conhecimento que não temos de outra forma”.

Por agora continua fechada. Ali por perto não se vê muita gente e as pegadas não são assunto. Maria do Carmo vai a chegar à oficina do marido. “Antes ainda víamos cá crianças e escolas mas agora ninguém cá vem”, diz. Chegou a ir mostrar o sítio a visitantes que perguntavam e iam passear os cães por ali, mas a idade já não é a mesma. “Era bonito se fizessem alguma coisa, ainda lá ia”.