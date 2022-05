Encontrado o homem que tinha desaparecido no sábado após viagem de trabalho a Barcelos

Já apareceu Ricardo Caeiro, de 31 anos, que estava desaparecido desde sábado, quando deveria ter chegado a casa na zona em Vila Franca de Xira depois de uma viagem de trabalho a Barcelos.

A informação foi avançada pela família através das redes sociais. "O meu irmão já apareceu, ele está bem. A família agora precisa de descansar… foi tudo muito exaustivo ", escreveu a irmã, Catarina Caeiro, no Facebook.

Recorde-se que Ricardo Caeiro está desaparecido desde sábado, tendo sido feito o seu último contacto quando voltava a casa, na zona de Vila Franca de Xira.

A última vez que tinha falado com a família foi durante um telefonema, por volta das 16h30 de sábado, no qual dizia que em duas horas estaria em casa. Desde então e até pelo menos ontem à tarde não havia qualquer informação ou pista sobre o seu paradeiro.

O último sinal do telemóvel foi detetado na zona de Pombal pelas 19h30 de sábado e o último registo da Via Verde foi feito nas portagens da A1 na Mealhada pelas 13h48, disse a irmã do desaparecido.

O caso foi participado às autoridades no domingo de manhã, GNR e Polícia Judiciária, pela família, que realizou buscas por conta própria para localizar Ricardo Caeiro, que, sabe-se agora, foi localizado e está bem de saúde.