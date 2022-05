Cada mês tem o seu encanto e a sua história. Nas longuras do caminho já percorrido pela humanidade, cada mês, cada dia, cada hora, cada minuto e cada segundo estão associados a momentos excecionais e marcantes em perspetivas e contextos diversos. Maio é associado em Portugal a muitos eventos históricos, políticos e religiosos. Recordo apenas 3 deles para ilustrar a diversidade. O dia do trabalhador que se celebra no dia 1, as aparições de Fátima que se assinalam dia 13 e o golpe de Estado que depôs a primeira republica e que ocorreu num dia 28 e abriu caminho a 48 anos de ditadura em Portugal.

Aparentemente não há nenhuma ligação entre estes momentos, que em diferentes tempos de maio, marcaram a nossa história e o nosso caminho como comunidade e como nação. No entanto, todos são fruto de dinâmicas sociais concretas e projetaram o seu impacto ao longo de décadas, com interpretações também determinadas pelas circunstâncias com que em cada ano se assinalam os eventos que deram origem à gravação das datas referidas como datas especiais no nosso calendário. O 1º de maio em particular é uma celebração global, inspirada pela revolta dos trabalhadores em Chicago em 1886, mas que em Portugal, cada vez que se assinala, como aconteceu de novo no passado Domingo, nos remete sobretudo para a interação entre as circunstâncias de cada ano e o dia referencial de 1 de maio de 1974, em que odia do trabalhador voltou a ser vivido em liberdade, desde o interlúdio iniciado em 28 de maio de 1926.

Não explorando aqui o fenómeno das aparições de Fátima e das suas mensagens, leitura também desafiante, mas que exigiria um registo diferente, proponho-me refletir neste texto, de forma breve, sobre os novos desafios para o trabalho e para os trabalhadores, num ano em que a revolução de abril cumpriu o mesmo ciclo temporal daquele que mediou entre o golpe de 28 de maio e o despontar da liberdade.

As nossas sociedades estão a mudar aceleradamente. Novos modos de organizar a vida e nela o trabalho estão a emergir, impulsionadas pelas novas tecnologias e pela penetração ainda maior que elas tiveram no quadro da resposta à pandemia. Muitas funções e tarefas passaram a poder ser exercidas total ou parcialmente em teletrabalho e em novos enquadramentos contratuais. O conceito de trabalho e de trabalhador é diverso e nunca parou de evoluir em interação com a evolução das dinâmicas politicas, económicas e sociais.

Não podemos, no entanto, perder de vista os valores essenciais e em particular quanto aos direitos dos trabalhadores num quadro democrático, a dignidade do trabalho e as garantias de acesso à qualificação e à requalificação ao longo da vida e a uma justa remuneração, quer numa perspetiva imediata quer numa visão de ciclo de vida e intergeracional.

Se não dermos a estes valores e princípios a importância devida, além da injustiça implícita, estaremos a criar condições favoráveis para a revolta dos que são deixados para trás pelos novos modelos e pelas novas práticas, e que como ainda recentemente vimos nas eleições presidenciais francesas, são presa predileta dos populistas que querem destruir a democracia.

Eurodeputado do PS