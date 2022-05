De monumento natural a vergonha nacional

De cada vez que atravesso o túnel de Carenque – presumo que o único do mundo que tem em cada extremidade a representação de uma cabeça e de uma cauda de dinossauro – penso que é uma parvoíce nunca ter visitado as famosas pegadas descobertas em 1986. Ou melhor, pensava. É que há pouco tempo descobri que afinal este raro trilho jurássico – um dos mais longos do mundo – está ao abandono e que nada há para ver no local além dos tapetes que cobrem os antiquíssimos vestígios. Isto para quem saiba lá ir ter, claro, pois não existem quaisquer indicações.

Resumindo: passaram 25 anos desde que o trilho do Pego Longo foi declarado monumento natural, e, tirando essa cobertura que o protege, mas também o esconde, nada foi feito pelo Estado em prol deste património.

O mais inacreditável de tudo, porém, é que, da Câmara Municipal de Sintra ao ICNF, ninguém assume a ‘paternidade’ das pegadas. Pasme-se: mesmo depois de um tribunal ter determinado que cabe àquele organismo tutelado pelo Ministério do Ambiente conservar e zelar pelo trilho, o ICNF continua a sacudir a água do capote, tendo tido o desplante de recorrer da decisão para um tribunal superior. Não quer mesmo ter nada que ver com o assunto.

Que diabo, que eu saiba as pegadas não mordem. Serão um ativo assim tão tóxico, tão incómodo, para que ninguém as queira assumir? Serão assim tão irrelevantes? Os especialistas, como os professores Galopim de Carvalho e Octávio Mateus, acham que não, que este é um testemunho precioso de há 90 milhões de anos. E têm-se batido por que o local seja algo mais do que uma lixeira.

Trinta e seis anos depois da descoberta, vinte e cinco depois de o trilho do Pego Longo ter sido declarado monumento natural, já era hora de o Estado ter vergonha da forma como tem tratado estes vestígios. Tal como há 27 anos foi possível construir o túnel, assim houvesse vontade, não seria muito difícil pôr sinalização adequada, montar um passadiço de madeira, fornecer um mínimo de informação, levar escolas ao local.

As pegadas resistiram a mais de 90 milhões de anos de intempéries, convulsões políticas, alterações climáticas. Resta saber por quanto tempo resistirão à incúria e cegueira do Estado Português.