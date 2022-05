PSD. Rio e Rangel juntos em apresentação

Rui Rio e Paulo Rangel, que foram adversários nas últimas eleições diretas do Partido Social-Democrata, em novembro, vão estar juntos, no próximo sábado, na Guarda, na apresentação de um livro da autoria do eurodeputado Álvaro Amaro, marcada para as 16h00, no auditório do Teatro Municipal da Guarda.

A obra intitula-se Etapa de um trajeto, e a sua apresentação contará com intervenções de Rui Rio e de Paulo Rangel, sendo que o eurodeputado escreveu o prefácio.

Assim, e numa altura em que o PSD se encontra a todo o gás na fase de campanha para as próximas eleições diretas do partido (em que nem Rio nem Rangel são candidatos), o ainda presidente do partido e o eurodeputado voltarão a estar juntos na vida pública, para apresentar o livro de Álvaro Amaro, também ele eurodeputado desde 2019, tendo ainda sido secretário de Estado da Agricultura, deputado na Assembleia da República, e presidente das Câmaras Municipais de Gouveia e da Guarda.

As diretas do PSD estão marcadas para 28 de maio e são candidatos à liderança o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o antigo ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva.