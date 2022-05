Infarmed suspende dois lotes de medicamento para tratamento da osteoporose

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde – Infarmed informou, esta quarta-feira, que a empresa Aristo Pharma GmbH “irá proceder à recolha voluntária” de dois lotes do medicamento Ácido Alendrónico + Colecalciferol Aristo e à “suspensão imediata da distribuição” dos mesmos.

Segundo uma nota informativa divulgada no site do Infarmed, esta autoridade explica que esta medida se deve à deteção de “resultados fora das especificações (OOS) para a substância ativa Colecalciferol”.

De acordo com a bula do medicamento, o Ácido Alendrónico + Colecalciferol Aristo “é um comprimido que contém duas substâncias ativas, ácido alendrónico (frequentemente chamado alendronato) e colecalciferol conhecido por vitamina D3” e é utilizado no tratamento da osteoporose.

Os lotes em causa e que são retirados do mercado são o “5717343 - 4 comprimidos Ácido Alendrónico + Colecalciferol Aristo 70 mg + 5600 U.I. 1106052 04/2023” e o “5717327- 4 comprimidos Ácido Alendrónico + Colecalciferol Aristo 70 mg + 2.800 U.I. 1106669 04/2023”.

O Infarmed avisa que “as entidades que possuam estes lotes de medicamento em stock não os podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução”.

E ainda pede aos “doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a estes lotes não devem interromper o tratamento”, devendo contactar “logo que possível” o seu médico “para substituir por outro lote ou um medicamento alternativo”.