Zelensky diz que não fará nenhum acordo enquanto tropas russas estiverem na Ucrânia

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, disse, esta quarta-feira, que o seu país não pode aceitar nenhum acordo com Moscovo enquanto as tropas de Vladimir Putin, homólogo russo, continuarem sob o território ucraniano.

"Não aceitaremos um conflito congelado", apontou Zelensky durante um encontro do Conselho de CEO (presidentes executivos) do The Wall Street Journal, ao notar que não quer que a Ucrânia seja arrastada para um "lamaçal diplomático", como aconteceu aquando do acordo de paz para o leste da Ucrânia, intermediado pela França e pela Alemanha em 2015.

Para o Presidente da Rússia, algumas das condições necessárias para cessar as hostilidades são o reconhecimento pela Ucrânia da soberania russa sobre a Crimeia e o reconhecimento da independência das regiões separatistas.

Já na ótica de Zelensky, para acabar com o conflito é importante que Putin aceite a realização de um encontro entre os dois para negociar qualquer tipo de acordo.

Ainda que continue e que considere importante as negociações de paz, Zelensky frisou que "até o Presidente russo assinar ou fazer uma declaração oficial", não faz sentido qualquer acordo.

De acordo com o Presidente ucraniano, as forças bélicas do seu país já conseguiram interromper a ofensiva russa – algo que considerou como o primeiro estágio da guerra -, garantindo que, na segunda fase, a Ucrânia vai expulsar as tropas russas do seu território e, na terceira, conseguirá restaurar a integridade e independência territorial total.