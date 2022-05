Proposta de cinco mil milhões de euros para comprar Chelsea foi recusada

A proposta do multimilionário inglês Jim Ratcliffe para comprar do Chelsea foi recusada, segundo o Telegraph.

A proposta de Ratcliffe, adepto do clube inglês, era de cerca de cinco mil milhões de euros para a compra do Chelsea, com dois mil milhões a serem investidos no plantel principal e em Stamford Bridge.

Apesar do chumbo da sua proposta, Jim Ratcliffe, presidente da INEOS (uma empresa multinacional voltada a indústria química britânica), promete não desistir da compra do clube do seu coração e já terá iniciado conversações com o 'Fundo de Adeptos do Chelsea', para assim garantir o apoio das bases.