Eurovisão. Membro da delegação portuguesa testa positivo à covid-19

Um membro da delegação portuguesa testou, esta quarta-feira, positivo à covid-19 na rotina de despistagem no no Palasport Olimpico, em Turim, Itália, onde vai decorrer Eurovision Song Contest 2022.

A notícia foi avançada através da conta oficial do Festival da Canção, concurso da RTP1 encarregue de escolher a voz que representa Portugal num dos maiores eventos musicais da Europa.

“Um membro da delegação portuguesa testou positivo ao COVID-19 durante os testes Antígeno de rotina no Palasport Olimpico, em Turim. A delegação está a sentir-se bem e sem sintomas”, confirma a página tutelada pelo canal estatal.

“De acordo com o protocolo de higiene e segurança foi feito um teste PCR para confirmar o resultado e o elemento voltou para o hotel e está em isolamento. Daremos qualquer atualização sobre esta situação”, nota a mesma publicação.

Os restantes elementos da delegação “não são obrigados a entrar em isolamento”, uma vez que o protocolo estabelecido para o Eurovision Song Contest 2022 assim não o exige.

Agora com menos um elemento, Portugal – representada pela música Saudade, Saudade, de MARO, vai prosseguir com o segundo ensaio no palco italiano, marcado para esta tarde.

MARO vai atuar na primeira semi-final, no dia 10 de maio, próxima terça-feira, e lutar para um lugar na final em Turim.