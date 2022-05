Ponte de Sor. Homem detido por exercer violência física e psicológica contra companheira

Um homem de 53 anos foi detido na segunda-feira, dia 2 de maio, pelo Comando Territorial de Portalegre da GNR, através do Núcleo Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), por violência doméstica, no concelho de Ponte de Sor.

De acordo com um comunicado divulgado pelo órgão de polícia criminal, "no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua companheira de 50 anos, causando-lhe medo e inquietação", sendo que, após as diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

Depois de ontem, 3 de maio, o detido ter sido presente ao Tribunal Judicial de Ponte, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e obrigação de não frequentar, sem autorização, a habitação onde a vítima reside.