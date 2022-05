Ativista contra o aborto sobe ao prédio mais alto de São Francisco

Segundo o The Guardian, um homem foi preso em São Francisco na terça-feira depois de escalar, sem qualquer segurança, a torre Salesforce, como “um protesto contra o aborto”.

O homem, que se autodenomina “Homem-Aranha pró-vida”, terá sido preso na tarde de terça-feira.

De acordo com o jornal britânico, o corpo de bombeiros da cidade confirmou o incidente no Twitter, incentivando o público a “juntar-se na condenação da atitude do ativista”.

As imagens partilhadas nas redes sociais, mostram o homem a subir o arranha-céus, “sem qualquer equipamento de segurança”. Terá, por isso, sido recebido pelas autoridades e, em seguida, levado sob custódia.