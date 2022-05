Esposende. Criança de quatro anos morre afogada em piscina

Uma criança de quatro anos morreu, na noite desta terça-feira, afogada numa piscina de uma casa do aldeamento Quinta da Barca, em Esposente.

De acordo com fontes policiais, a criança foi levada para o Hospital de Fão pela própria família, tendo dado entrada nas urgências pelas 21h00.

A família é belga e mora em permanência na Quinta da Barca, adianta o jornal O Minho.

A GNR terá sido chamada ao local mas a investigação está agora nas mãos da Polícia Judiciária (PJ), que acredita tratar-se de um acidente. Contudo, só depois de feita a autópsia no Gabinete Médico Legal do Hospital de Viana do Castelo é que será determinada a causa da morte.

Os pais estarão a ser acompanhados por psicólogos.