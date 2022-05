Os preços irritantes

António Costa não escondeu a irritação com a descoberta de esquemas usados por bombas de gasolina para não aplicarem as descidas de preços e pediu aos portugueses que estejam atentos às faturas. Seguiu-se o recado do ministro do Ambiente. Se o chicoespertismo irrita qualquer um, faltou no tweet do primeiro-ministro explicar como é que um leigo consegue perceber quanto é suposto custar o combustível depois de semanas de iô-iô e tanta confusão em torno do ISP.

Parece-me que paguei ontem por gasóleo o mesmo que da última vez e imagino que a ASAE vá ser inundada de queixas.

Não temos todos de dominar a formulação de preços e torna-se muito difícil percebê-los, a começar pelos supermercados, que se transformaram num jogo de promoções. A cada semana mudam os conjuntos de iogurtes a metade do preço, que num dia custam 1,99 e no outro mais de 3 euros; o mesmo com as embalagens de queijo e manteiga, os frescos, os detergentes. Como é possível uma coisa custar um dia um valor, no outro metade e depois voltar ao preço inicial ou já mais inflacionado, para depois voltar a ter desconto? Quanto é que custam mesmo quatro embalagens de iogurte? É aceitável que se brinque aos saldos com alimentação quando no vestuário os períodos de promoções são regulamentados? Como nas bombas, não é difícil haver um aproveitamento da pressa ou desatenção dos consumidores e olhar para a fatura ajuda, mas não resolve o problema de base – e voltamos ao chicoespertismo que devia irritar o Estado mesmo quando não está em causa uma medida do Governo ter o efeito pretendido. Já agora, esta semana deparei-me com mais um exemplo caricato: numa grande superfície, um cartaz promovia o combate ao desperdício com pão de banana (supostamente banana que iria para o lixo e que foi reaproveitada), a mais de 3 euros a embalagem, 10 euros o quilo, o que dava para 10 quilos da banana mais barata (fresca) e toda uma prateleira de pães.

Assim compensa o aproveitamento, mas não para o consumidor. Em última instância, as pessoas sentem-se enganadas e não tornam a comprar, mas a regulação deixa a desejar. Para quando as empresas terem de apresentar ao público o histórico de preços e o que estamos a pagar em cada momento? Do comércio às multinacionais, seria mais transparente e quem sabe promotor de preços mais justos.