Liverpool faz reviravolta e garante lugar na final da Liga dos Campeões

O Estadio de la Cerámica, em Villarreal, foi palco de uma verdadeira remontada por parte do Liverpool de Diogo Jota. Na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, à qual os reds chegaram em vantagem, depois de vencer por 2-0 em Liverpool, o Villarreal colocou-se em vantagem logo aos 3 minutos de jogo, com golo de Boulaye Dia.

Aos 41 minutos, Conquelin dilatou a vantagem, levando o Villarreal à igualdade a dois no resultado global da eliminatória. Tudo parecia correr bem ao emblema da casa, mas, na segunda metade do jogo, e especialmente após a entrada em campo do ex-FC Porto Luís Diaz, o emblema de Unai Emery pareceu desaparecer de campo. Fabinho reduziu a distância aos 62 minutos e, pouco depois, Díaz marcou o golo do empate em Villarreal.

Dominância total do Liverpool, que atingiu a reviravolta no marcador aos 74 minutos, quando Sadio Mané fez o 3-2.

Assim, o Liverpool segue para a final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o campeão da outra meia-final, entre Manchester City e Real Madrid.