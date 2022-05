Putin quer que Ocidente deixe de entregar armas a Kiev

Vladimir Putin, Presidente da Rússia, disse, esta terça-feira, ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que os países do Ocidente devem deixar de fornecer armas à Ucrânia e que Moscovo continua empenhado, mostrando a sua disponibilidade para dialogar com Kiev.

"O Ocidente poderia ajudar a pôr fim a estas atrocidades exercendo uma influência adequada sobre as autoridades de Kiev, bem como pondo termo ao fornecimento de armas à Ucrânia", apontou Putin, segundo o Kremlin, durante uma conversa telefónica que ocorreu hoje com Macron.

E "apesar da inconsistência de Kiev (...), o lado russo ainda está pronto para o diálogo", assinalou Putin num comunicado divulgado pelo Kremlin, citado pelas agências internacionais de notícias AFP, AP e EFE.

O Presidente russo continuou a criticar o Ocidente, ao acusar os países da União Europeia (UE) de ignorarem os “crimes de guerra cometidos pelos militares ucranianos, o bombardeamento maciço de cidades e aldeias no Donbass, em que são mortos civis".

Nesta chamada telefónica, Putin fez questão de dizer a Macron que a Rússia está a colocar em curso a "operação militar especial da Rússia" para "proteger as repúblicas do Donbass", no leste da Ucrânia.

Para Putin, o seu governo deu conta da "libertação de Mariupol" e da retirada de "civis detidos por nacionalistas na fábrica de Azovstal, em conformidade com o acordo alcançado" na reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres, em 26 de abril, afirmou o Kremlin, citado pela agência oficial TASS.

De acordo com a Rússia, Putin respondeu às dúvidas francesas sobre a segurança alimentar mundial, ao notar que a "situação nesta área é complicada principalmente devido às sanções ocidentais" contra a Rússia.

Sublinhe-se que Macron já se reuniu várias vezes com Putin, tanto antes como depois da invasão da Rússia à Ucrânia, tentando procurar uma solução para a paz, no entanto ainda sem qualquer sucesso.

A Presidência francesa ainda não lançou um comunicado sobre a conversa telefónica entre os dois chefes de Estado.