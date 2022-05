Operação da PJ por crimes de burlas por MBWay resulta em três detenções e mais de 70 arguidos

As três pessoas – dois homens e uma mulher, entre os 24 e os 40 anos – foram detidas em Campo Maior e Monforte, no distrito de Portalegre. Os crimes relacionados com esta operação começaram a ser investigados em 2019, onde foi verificado um "enriquecimento ilícito de cerca de 200 mil euros".