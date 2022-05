Polémica em Xangai com funcionários de lar que declararam morta pessoa que afinal estava viva

Um utente de um lar em Xangai foi declarado morto, colocado num saco e transportado para um carro funerário por funcionário da instituição. No entanto, a pessoa estava viva.

O caso tem gerado enorme indignação em Xangai, pois é apenas mais uma prova de que o sistema de saúde da cidade está sobrecarregado devido à situação pandémica da covid-19.

Além de viral nas redes sociais, pois há imagens, o incidente do morto que afinal estava vivo, que ocorreu no domingo, já levou às autoridades da cidade a abrirem uma investigação sobre o caso, centrada no envolvimento de pelo menos seis pessoas, cinco funcionários da instituição e um médico.

No vídeo é possível o que parecem ser funcionários de um lar, a colocar um corpo num saco, para depois o transportarem para o veículo.

Contudo, mais tarde, os trabalhadores são vistos a abrir a bolsa, e pode-se ouvir um deles dizer que o paciente “ainda está vivo”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zh" dir="ltr">上海新长征福利院把还活着的老人装进尸袋,要送去殡仪馆火化,被运尸体的殡仪馆工作人员发现:"活的!"看来这是嫌上海老人死得还不够多,烧死活人不算死于新冠就行。 <a href="https://t.co/O6Zn5qV76L">pic.twitter.com/O6Zn5qV76L</a></p>— 方舟子 (@fangshimin) <a href="https://twitter.com/fangshimin/status/1520867277561733120?ref_src=twsrc%5Etfw">May 1, 2022</a></blockquote>

A identidade do paciente ainda é desconhecida, mas sabe-se que está no hospital mas que a sua condição é estável.