Marco Paulo condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa

Numa cerimónia que decorreu na segunda-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, Marco Paulo recebeu a distinção de Comendador da Ordem Infante D. Henrique.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o cantor numa altura em que este comemora 56 anos de carreira.

Em direto no programa ‘Júlia’, na SIC, o artista mostrou a sua felicidade: "É um dia muito importante para mim. Nunca pensei que aquela criança que nasceu no Alentejo, numa vila tão pequenina chamada Mourão, um dia pudesse entrar neste palácio lindíssimo e ser condecorado pelo senhor Presidente da República, de quem gosto muito", agradeceu.

Também distinguidas com a Ordem do Mérito foram as atletas Patrícia Mamona e Auriol Dongmo.