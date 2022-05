Marcelo tem em conta "prudência" do Governo e promulga adiamento do SEF

O Parlamento aprovou, na passada sexta-feira, a proposta do Governo para adiar a extinção do SEF até que haja condições para avançar com a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA).