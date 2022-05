A mensagem que Cristiano Ronaldo deixou aos críticos | VÍDEO

Cristiano Ronaldo marcou mais um golo com a camisola do Manchester United e já depois do apito final do jogo contra o Brentford, que os red devils ganharam por 3-0, deixou um recado aos seus críticos.

“Não estou acabado”, disse o internacional português para a câmara que o filmava, enquanto dava uma volta ao campo a Old Trafford.

🗣 “I’m not finished.”



Recorde-se que Cristiano Ronaldo, atualmente com 37 anos, soma já 24 golos, em 37 jogos, e é o terceiro melhor marcador da Premier League, com 18 bolas colocadas na baliza adversária, é apenas superado por Son Heung-min, com 19, e Mo Salah, com 22.