A semana de quatro dias e outras fantasias

Um mundo onde todos ganham bem e fazem aquilo de que gostam. Onde não há guerras. Onde o trânsito flui harmoniosamente. Onde os governantes são de uma retidão a toda a prova. Onde cada um dorme as horas de que precisa. Sem poluição. Um mundo, para não nos alongarmos muito mais, onde os fins de semana duram três dias... Thomas More escreveu sobre um mundo parecido com isto há cerca de 500 anos. Esse livro, redigido em latim, chamava-se Utopia. E por sinal até tinha em lugar de destaque um marinheiro português.

Talvez num futuro longínquo as pessoas trabalhem dois dias por semana e descansem cinco. O fim de semana de dois dias é uma invenção relativamente recente. Mas por enquanto creio que não passa disso mesmo – de uma utopia – a proposta do Livre para um projeto-piloto de semana de quatro dias.

Haverá algumas experiências nesse sentido, e com bons resultados, ao que dizem. Pontualíssimas, numa escala ínfima e, pelo que pude observar, em países que pouco têm que ver com o nosso. Com outra disciplina.

É verdade que o trabalho está mal distribuído – quem o pode negar? Parece cada vez claro que uns trabalham demais, estão sempre assoberbados, enquanto outros estão no desemprego. Seria preferível um maior equilíbrio.

Mas semanas de quatro dias, com três de fim de semana? Perguntem aos médicos, que não têm tempo para se coçar (embora os outros funcionários públicos tenham 35h), aos professores, que levam trabalho para casa, aos agricultores, que não sabem o que são férias, aos empresários, que se esfalfam para pagar os salários dos seus empregados e os impostos elevadíssimos, aos jornalistas que todos os dias têm de pôr os noticiários no ar ou o jornal na rua...

Desculpem se sou desmancha-prazeres, mas não julgo que a semana de trabalho de quatro dias seja uma possibilidade viável. Posso estar muito enganado, mas parece-me que antes disso devíamos era pensar em como vamos melhorar a produtividade, aproximar-nos do resto da Europa, criar riqueza, fazer crescer a economia e pagar a dívida monstruosa que não pára de avolumar-se. Com esses objetivos atingidos, então sim, logo poderíamos começar a pensar em mais tempo de descanso e semanas de quatro dias. Antes disso, não passa de uma fantasia.