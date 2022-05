Vendas de carros caíram 19,9% em abril

Foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 14.516 veículos automóveis, em abril, ou seja, menos 19,9% do que no mesmo mês de 2021 e menos 41,4% quando comparado com Abril de 2019. Os dados foram revelados pela ACAP e indicam que, no primeiro quadrimestre de 2022 foram colocados em circulação 56.992 novos veículos, o que representou uma diminuição de 0,7% relativamente ao mesmo período de 2021 e uma queda de 39,6 em relação ao período de janeiro a abril de 2019.

Em relação aos automóveis ligeiros de passageiros, em abril, foram matriculados em Portugal 12.420 automóveis, ou seja, menos 16,1% do que no mesmo mês do ano de 2021. Em comparação com abril de 2019 o mercado registou também uma queda de 41,2%. De janeiro a abril de 2022 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 47.191 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 2,9% relativamente a período homólogo de 2021. Em comparação com o mesmo quadrimestre do ano de 2019, o mercado registou uma queda de 41,4%.

No primeiro quadrimestre de 2022 registou-se um aumento de 39% dos veículos ligeiros de passageiros novos movidos a outros tipos de energia, nomeadamente eléctricos e híbridos. Em particular, verifica-se um aumento de 88,1% nos veículos eléctricos em comparação com o mesmo período de 2021.