Trump terá pedido às autoridades que disparassem para as pernas de manifestantes durante protestos antiracismo

Donald Trump terá pedido, durante os protestos antiracismo de 2020, que tiveram lugar junto à Casa Branca, que se disparasse para as pernas dos manifestantes. A informação é avançada por Mark Esper, ex-secretário de Defesa, num livro.

O portal de notícias Axios teve acesso a algumas partes do livro, nas quais o antigo líder do Pentágono disse que o ex-presidente dos EUA terá dito, já irritado, no Salão Oval: "Vocês não podem simplesmente disparar neles? Atirem nas pernas deles ou algo assim"

Recorde-se que, em 1 de junho de 2020, as ruas à volta da Casa Branca foram palco de manifestações após a morte do afro-americano George Floyd, assassinado por um polícia branco em Minneapolis, no norte dos Estados Unidos da América.