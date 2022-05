Portugal ocupa lugar da Rússia no Europeu feminino

Portugal vai estar na fase final do Europeu feminino de futebol, que vai decorrer em Inglaterra. A seleção nacional vai, aliás, substituir a Rússia na competição, após a UEFA ter decidido deixar o país fora da competição, no mesmo dia em que anunciou a continudade da suspensão de todos os emblemas nacionais - seleções e clubes - russos fora das suas competições. As portuguessas tinham sido eliminadas, na fase de play-off, pelas russas.

Agora, Portugal estará frente a frente com as seleções da Suíça, Países Baixos e Suécia no Grupo C. Os jogos vão acontecer na cidade de Wigan & Leigh, entre 9 e 17 de julho. Esta é, aliás, a segunda participação de Portugal no Europeu, depois da presença, em 2017, nos Países Baixos.

A decisão da UEFA veio de mãos dadas com a continuidade da suspensão dos clubes russos nas competições da UEFA, na sequência da invasão russa da Ucrânia. Significa isto que, na temporada 2022/23, nenhuma equipa da Rússia poderá participar na Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência Europa.