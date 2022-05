Guerra. Lituânia abastece gás à Polónia através de novo gasoduto

A Lituânia inaugurou um gasoduto que permite à Polónia receber gás natural liquefeito (GNL), através do terminal do porto lituano de Klaipeda, como alternativa do gás que a Rùssia deixou de fornecer àquele país.

"Este é um marco na história do desenvolvimento da independência energética entre a Lituânia e a Polónia, particularmente no contexto da segurança do fornecimento de gás", disse o presidente executivo da Amber Grid, Nemunas Biknius, citado pela imprensa local.

Este combustivel começou a fluir para a Polónia no domingo, segundo diz a televisão pública LRT, através do gasoduto construído pela operadora lituana Amber Grid. O gasoduto, que percorre um total de 508 quilómetros de Jauniunai, no sul da Lituânia, a Holowczyce, no leste da Polónia, começou a ser construído em 2015 e terminou este ano.

Está previsto que o gasoduto atinja a capacidade máxima em outubro do próximo ano, consigo transportar 2.000 milhões de metros de gás por ano para a Polónia, o que se traduz em 10% do consumo anual do país.

A inauguração oficial do gasoduto terá lugar no dia 5 de maio.