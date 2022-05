Menino de quatro anos "muito empreendedor" rouba carro dos pais

Uma criança, de quatro anos, roubou no fim de semana o carro do pais, na Holanda, causando dois acidentes. Não foram registados feridos.

O menino, segundo escreve o jornal holandês NL Times, levou o carro "para ir passear", provocando uma colisão com outros doís veículos, num bairro da cidade de Utrecht, no distrito de Overvecht, e um segundo acidente, na mesma região.

As autoridades de Utrecht encontraram a criança sozinha, de pijama e sem calçado, segundo dizem através de uma publicação no Instagram, e contactaram a sua mãe. Durante a chamada, o menino explicou, através de gestos, o que aconteceu, tentando contar os acidentes que provocou.

A criança acordou quando o pai saiu cedo para ir trabalhar, pegando nas chaves do carro. O filho do casal é "muito empreendedor", afirmou a mãe às autoridades, ao dizer que agora é conhecido pelo "um novo Max Verstappen",

Já acompanhado com os pais, a polícia holandesa levou-o até ao local do acidente, perguntando-lhe como funciona o carro. "A criança abriu o carro com a chave e colocou-a na ignição", disseram as autoridades. "Ligou o carro, moveu o pé esquerdo para a embraiagem e carregou no acelerador."