Condutora culpa GPS depois de descer escadas de esquadra da polícia com o carro nos Estados Unidos

Uma mulher embriagada culpou o GPS por descer com o seu veículo umas escadas perto de uma esquadra da polícia, em Portland, no condado de Maine, Estados Unidos.

Nas imagens partilhadas pelo Departamento de Polícia de Portland, este sábado, na rede social Facebook, a jovem de 26 anos atravessou com a viatura a garagem da esquadra e desceu umas escadas. Tudo porque estava a seguir as instruções do sistema de GPS, disse a jovem aos agentes de Portland.

No entanto, os polícias comprovaram que a mulher estava a conduzir com excesso de álcool no sangue. Agora terá de se apresentar em tribunal para receber as devidas punições pela contraordenação que cometeu.

"Temos sorte por ela não ter atingido ninguém e isto terminou com apenas uma pequena quantidade de danos materiais", escreveu a polícia naquela publicação, na qual também pediu para que a população não conduza sob efeito de álcool.