PSP. Detidas 15 pessoas e apreendidas 15 toneladas de catalisadores

Foram detidas na manhã desta segunda-feira 15 pessoas e apreendidas 15 toneladas de catalisadores em Lisboa, em Setúbal e no Porto, no âmbito de uma operação desenvolvida pela Polícia de Segurança Pública (PSP) com o objetivo de desmantelar uma rede que se dedicava ao roubo daquele material.

Segundo informações avançadas à agência Lusa pela sub-comissária Laura Bicheiro, "foram feitas 15 detenções e apreendidas 15 toneladas de catalisadores, 17 mil euros em dinheiro, uma arma de fogo, 30 peças de ouro, 11 viaturas de gama média/alta, telemóveis e material de corte de catalisadores", contudo, a PSP irá dar mais informações nos próximos dias, garante a responsável.

Iniciou-se esta manhã pelas 7h00 uma operação da PSP, com a colaboração de militares da GNR, em Lisboa, Setúbal e no Porto, no âmbito de uma investigação a uma rede responsável pelo furto de catalisadores, com 21 mandados de busca domiciliária e não domiciliária e 17 mandados de detenção.

Num comunicado enviado às redações, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou que a operação resultou de uma investigação a uma rede responsável por furto, recetação e transformação de catalisadores furtados em vários locais do território nacional.