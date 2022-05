Programa IVAucher sob investigação devido a "desvio" entre valor orçamentado e executado

O Tribunal de Contas (TdC) está a realizar uma auditoria ao programa IVAucher, anunciou, esta segunda-feira, a juíza conselheira Ana Leal Furtado.

Em causa está um "desvio" muito grande entre o valor orçamentado e executado.

"Dou conhecimento que estamos neste momento a realizar uma auditoria ao IVAucher. Por exemplo, aí também o desvio [entre o valor orçamentado e executado] é muito grande. Desde os 200 milhões de euros orçamentados foram executados 38 milhões de euros", disse a juíza, numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento, no âmbito da apreciação da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Para a juíza é "mais do que uma questão de transparência é uma questão de qualidade de execução".

"Os valores muitas vezes são orçamentados. A qualidade da execução é que fica muitas vezes aquém. Essa questão estrutural merece muito trabalho", acrescentou.

Recorde-se que o programa IVAucher foi criado no Orçamento do Estado para 2021, como forma de estimular os setores mais afetados pela covid-19.

Com a adesão ao programa, o contribuinte acumulava 100% do valor do IVA pago na restauração, em alojamento e na areada de cultura, podendo mais tarde usar o valor acumulado para pagar até 50% em novos consumos nos mesmos setores.