Dívida pública aumentou 1,2 mil milhões de euros em março

A dívida pública, na ótica de Maastricht, aumentou 1,2 mil milhões de euros, para 276 mil milhões de euros em março deste ano. Os valores foram divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), que justifica que “este acréscimo refletiu, essencialmente, emissões de títulos de dívida no valor de 0,9 mil milhões de euros e o recebimento de uma nova tranche do empréstimo da Comissão Europeia (0,5 mil milhões de euros) ao abrigo do instrumento europeu SURE”.

O banco central detalha ainda que os depósitos das administrações públicas aumentaram 1,5 mil milhões de euros. “Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 0,4 mil milhões de euros, para 253,8 mil milhões de euros”, explica.

Os dados revelam ainda que a dívida pública totalizava 127% do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, o que representa uma redução de 0,4 pontos percentuais relativamente ao final do trimestre anterior.