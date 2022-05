Açores. Continuam buscas por dois pescadores desaparecidos no sábado

Continuam esta segunda-feira as buscas pelos dois pescadores desaparecidos desde sábado, nos Açores, quando o barco onde estavam encalhou junto à Ilha de Santa Maria, informou fonte da Marinha Portuguesa à agência Lusa.

De acordo com o porta-voz daquela autoridade, comandante José Sousa Luís, as buscas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), estão a ser realizadas ininterruptamente desde as 18h45 de sábado: "Durante a noite tivemos menos meios, mas as buscas continuaram. A embarcação foi, entretanto, rebocada e será alvo de fiscalização pela Polícia Marítima".

Segundo a Marinha, a embarcação de pesca "Alexandre" encalhou perto da baía da Praia Formosa, nos Açores, e foi rebocada para o porto de Vila do Porto, onde vai ficar à guarda da Polícia Marítima até que cheguem os mergulhadores forenses.

O alerta, dado pelas 18h45 de sábado, foi dado por um terceiro tripulante que foi resgatado com vida da embarcação de pesca Santo Onofre, por volta das 18h00. Este afirmou que os outros dois pescadores deixaram de ser vistos às 14h00.

As buscas prosseguem sob a coordenação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, mantendo-se na área em permanência o navio da Marinha, NRP Setúbal.