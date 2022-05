Tempo. Semana começa com descida das temperaturas

Se não aproveitou o fim de semana para dar uns mergulhos também não serão os próximos dias os mais apropriados para o fazer.

Depois de um fim de semana com as temperaturas máximas a rondar os 28ºC, a descida chega já esta segunda-feira, nomeadamente às regiões do interior e do Sul.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos onde as temperaturas deverão ser mais altas - a chegar aos 22ºC - são Castelo Branco, Faro e Setúbal.

Por outro lado, Braga, Bragança e Portalegre deverão ser os distritos mais frios, com as temperaturas mínimas a rondar os 9ºC.

O IPMA prevê ainda chuva para o litoral do país, estando também previstos aguaceiros no interior, mas apenas durante o período da tarde.

Por seu lado, o vento estará fraco a moderado, até 30 km/h, e moderado a forte nas terras altas.