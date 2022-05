Marcelo elogia prudência e bom senso de Guterres e vê sucesso da visita à Ucrânia em Mariupol

Marcelo Rebelo de Sousa avaliou este domingo a intervenção do secretário-geral da ONU no acompanhamento da guerra da Ucrânia como fundamental, destacando a prudência e bom senso de António Guterres desde o início do conflito.

"Quando muitos diziam que ele não arriscava, não intervinha, não aparecia, ele foi dos primeiros a pronunciar-se sobre a guerra", disse Marcelo Rebelo de Sousa à margem do Estoril Open, citado pela agência Lusa.

Questionado sobre se a ida de António Guterres à Ucrânia tinha contribuído para que os civis começassem a sair de Mariupol, o Presidente da República respondeu: "Na medida em que a primeira prioridade, que era humanitária e era Mariupol, tenha sucesso definitivo, e esperamos que sim, quer dizer que aquilo em que ele arriscou terá tido sucesso total, espero que seja o caso".

No final da visita à Ucrânia, Guterres declarou que a ONU iria redobrar os esforços para salvar vidas e reduzir o sofrimento humano neste conflito.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb