Civis começam finalmente a ser retirados da fábrica de Azovstal

Civis começaram finalmente a ser retirados da fábrica de Azvostal em Mariupol este domingo. O anúncio foi feito pelo presidente ucraniano nas redes sociais, anunciando a evacuação do edifício de cerca de uma centena de pessoas. Segundo Zelenksy, os civis serão levados para a cidade de Zaporíjia, onde só deverão chegar esta segunda-feira.

Segundo as autoridades ucranianas, permanecem em Mariupol, cidade que antes da guerra contava com mais de 400 mil habitantes, cerca de 100 mil pessoas, a maioria abrigada na fábrica com 11 quilómetros de extensão que se tornou um dos bastiões da resistência no país.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.