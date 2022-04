Pista do aeroporto de Odessa destruída pelas tropas russas

As tropas russas lançaram um míssil que atingiu a pista do aeroporto de Odessa, no sul da Ucrânia, informou este sábado o governador da cidade, Machim Marchenko. Não houve vítimas mortais.

"Hoje o inimigo atacou-nos a partir da Crimeia por um sistema de mísseis de defesa costeira Bastion. A pista do aeroporto de Odessa foi destruída. Graças a Deus não houve vítimas", disse Marchenko, através do Telegram.