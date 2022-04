Fafe. Homem morre espetado num portão de ferro

Morreu, este sábado, um homem com cerca de 30 anos em Freitas, no concelho de Fafe. A vítima foi encontrada com as pernas espetadas nas pontas de um portão de ferro.

Segundo o comandante dos bombeiros locais, citado pela agência Lusa, o homem "encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer apesar dos esforços feitos", quando os bombeiros chegaram ao local, depois de receberem o alerta pelas 04h30.

O portão onde ficou pendurado pertence a uma casa habitada, indicou ainda o bombeiro.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães, informou a mesma fonte.

A Polícia Judiciária está a investigar o sucedido, visto que existe a suspeita de tentativa de crime.