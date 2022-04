Covid-19. Há cinco vezes mais mortes do que há um ano

A mortalidade por covid-19 diminuiu este mês de abril face ao início do ano mas tem sido bastante superior à primavera do ano passado. Até esta quinta-feira, dia 28, os dados da Direção Geral da Saúde mostram que morreram este mês 547 pessoas em Portugal com covid-19 como diagnóstico principal.

Em abril de 2021, depois do pico de mortalidade no início do ano, registaram-se 117 mortes. A mortalidade em março já tinha sido superior a 2021, mas não quase cinco vezes superior como aconteceu este mês. Em março morreram 645 pessoas com covid-19: há um ano, no mesmo mês, registaram-se 502 mortes.

A DGS já esclareceu que só está a contabilizar óbitos em que a causa primária é a covid-19. Deixaram de ser fornecidos dados etários, mas na semana passada o epidemiologista Manuel Carmo Gomes adiantou ao SOL que a maioria das vítimas mortais são pessoas com mais de 80 anos, a maioria 90.