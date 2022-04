Espanha. Real Madrid pode ser campeão no sábado

Com a época a caminhar a passos largos para a sua conclusão, o fim de semana será de duelos decisivos um pouco por todo o Velho Continente. No sábado, o Real Madrid de Carlo Ancelotti recebe o Espanyol, naquele que poderá ser o jogo do título para os ‘merengues’, que lhes foge desde 2020. 15 pontos separam o emblema de Karim Benzema – que perdeu por 4-3 frente ao Man. City na primeira mão das ‘meias’ da Liga dos Campeões – do Barcelona, segundo classificado. Só mesmo em teoria é que os catalães ainda podem conquistar o troféu nesta temporada: seria necessário vencerem as próximas cinco jornadas e, em simultâneo, que o Real Madrid sofresse cinco derrotas consecutivas. Contas difíceis para o emblema de Xavi, que viveu uma época muito atípica, e que conseguiu recuperar no fim. Os blaugrana têm encontro marcado com o Mallorca no domingo, em Camp Nou. A luta nos restantes lugares do ‘pódio’ espanhol está, no entanto, mais próxima. Logo no terceiro lugar da classificação está o Sevilla de Julen Lopetegui, em empate pontual com o Barcelona, e que tem encontro marcado com o Cádiz, hoje. Já no quarto lugar está o Atlético de Madrid de João Félix, a dois pontos do Barça e do Sevilha. No sábado, os ‘colchoneros’ vão a Bilbau visitar o Athletic.

Luta renhida

Em Inglaterra, a luta pelo título de campeão nacional está ao rubro. Apenas um ponto mantém o Manchester City de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, campeão em título, na liderança. Logo atrás está o Liverpool de Diogo Jota, à espreita de qualquer ‘deslize’ dos citizens para tomar a liderança de assalto. No sábado, a contar para a 35.ª jornada da Premier League, os reds visitam o Newcastle United, que segue a meio da tabela, numa série de quatro vitórias consecutivas. O emblema de Jürgen Klopp, no entanto, não fica nada atrás no saldo positivo, contando 14 jogos consecutivos na liga inglesa sem perder. Isto para não falar do sucesso nas meias-finais da Liga dos Campeões, em que bateu, na primeira mão, o Villareal de Unai Emery, por 2-0.

Já o City de Silva, Dias e Cancelo tem encontro marcado com os vizinhos do Leeds United, também no sábado, a pouco mais de 60 quilómetros de ‘casa’. Um duelo que se avizinha relativamente ‘fácil’ para os citizens, se bem que, nesta altura do campeonato, cada ponto é crucial. Más memórias têm os jogadores do Leeds quando pensam no Manchester City: a última vez que se enfrentaram, em dezembro de 2021, foram goleados por 7-0, em Manchester. Ainda no que diz respeito aos portugueses, o United de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot recebe o Brentford na segunda-feira, depois do confronto com o Chelsea ontem, e a esquadra lusitana do Wolverhampton, liderada por Bruno Lage, recebe o Brighton no sábado.