Champions. Meias-finais a uma mão podem ser realidade já em 2024

A Liga dos Campeões é o vértice europeu em termos de competições entre clubes e atrai a cada temporada milhões e milhões de fãs que seguem fervorosamente as suas equipas na busca pelo título mais cobiçado da modalidade. Como tal, a UEFA vive à procura de maneiras de manter o formato vivo, interessante, moderno e competitivo. Agora, o Organismo que tutela o futebol europeu, sediado em Nyon, na Suíça, quer adotar, daqui a três épocas, o sistema de final four para a fase de meias-finais da liga milionária. Ou seja, esta eliminatória passaria a ser feita apenas a uma mão. O órgão liderado por Aleksander Ceferín quer adotar este modelo já em 2024. O possível plano da UEFA, que trará mais uma novidade ao quadro competitivo da liga milionária, tem o apoio da ECA (Associação Europeia de Clubes Europeus), liderada pelo presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, segundo avançou o jornal inglês The Times. “Mesmo que se percam dois jogos [segundas mãos] pode obter-se mais receita. Pode ser um evento fantástico para televisões e patrocinadores. Numa só semana, podia ter-se a final da Liga dos Campeões feminina ou competições jovens, uma semana formidável de futebol. Esses jogos a eliminar são mais excitantes”, disse Ceferín, em alusão a esta proposta da UEFA.

FINAL FOUR

O formato que o Organismo do futebol europeu pretende implantar concentra três jogos – duas meias-finais e uma final – no mesmo estádio, passando esta eliminatória a ser feita apenas a uma mão. É, aliás, o modelo já aplicado em várias competições pela Europa fora, como, por exemplo, na Youth League, em que o Benfica se sagrou recentemente campeão, ou na Liga dos Campeões de futsal. É também este o modelo utilizado por cá na Taça da Liga e na Taça de Inglaterra.

A proposta em questão é, para já, nada mais que isso mesmo: uma ideia. Para 2024, a única garantia, por enquanto, é a alteração do figurino competitivo na Liga dos Campeões, relativamente ao número de jogos, equipas, grupos e apuramento para os oitavos-de-final. A partir da temporada 2024-25, passará a existir apenas uma liga, composta pelos 36 clubes participantes, ao contrário dos atuais 32, separados em oito grupos. Um formato em que as equipas passam a realizar mais quatro jogos, deixando de defrontar três adversários em duas mãos, e passando a enfrentar dez equipas distintas. Os oito primeiros classificados são apurados para os oitavos-de-final, ao passo que os emblemas que fiquem entre o nono e o 24º lugar vão disputar um play-off de acesso.