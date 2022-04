Aveiro. Professor acusado de roubar computador portátil de aluna

Um professor de 29 anos foi identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Aveiro por suspeitas de ter furtado um computador portátil de uma aluna, que se encontrava numa sala de aula de um estabelecimento de ensino, em Aveiro.

Em comunicado, a autoridade informa que a identificação aconteceu na sequência de uma investigação feita pelo Comando Distrital de Aveiro, iniciada a 11 de abril, pela suspeita do furto de um computador portátil, cujo valor era superior a 900 euros.

Na mesma nota lê-se que, "no decorrer das diligências de investigação, esta Polícia apurou que o computador se encontrava à venda numa plataforma de compra e venda de produtos 'online', por cerca de metade do seu valor real".

De acordo com a PSP, o equipamento pertencia a uma aluna de 24 anos, tendo sido recuperado por polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Aveiro, com a participação do pai da lesada.

O professor suspeito foi constituído arguido e prestou Termo de Identidade e Residência.