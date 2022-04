Infelizmente, o PCP continua coerente

A posição que o PCP tem em relação à invasão da Rússia à Ucrânia tem chocado a esmagadora maioria dos portugueses – inclusive a mim. Mas confesso que não me surpreendeu, desde há muito que sei como pensam os comunistas, quando o que está em causa é o posicionamento geoestratégico da Rússia.

Para os comunistas portugueses e de todo o Mundo, apesar da URSS ter implodido há mais de 30 anos, a Rússia e a sua grandeza na hierarquia mundial, ainda personificam a “pátria mãe” do comunismo, em contraponto ao poder “imperialista” dos Estados Unidos e seus aliados. Esta é a retórica comunista.

Na verdade, os comunistas não digeriram o fim do Mundo Bipolar e vivem como se ainda estivéssemos na Guerra Fria, onde se confrontavam dois modelos de sociedade, por um lado, tínhamos a sociedade democrática de economia de mercado, e por outro, a sociedade totalitária do centralismo democrático – que de democrático não tinha nada – e de economia planificada.

Os comunistas desprezam o primeiro modelo e veneram o segundo, e por isso, nunca ouvimos nem ouviremos, um dirigente comunista criticar (se o fizer será automaticamente expulso), qualquer país que se organiza politicamente como a antiga URSS, pelo contrário, elogiam, toleram e fingem não ver as atrocidades que se praticam em países como a China, Cuba, Venezuela e Coreia do Norte, onde as liberdades simplesmente não existem.

No caso concreto da Rússia, apesar do Regime de Putin não ser formalmente comunista, aliás, o único partido da oposição ao partido do governo é o partido comunista russo (KPRF), o PCP tolera e em alguns casos apoia a política russa, porque esta entra em confronto com as posições dos EUA e do seu “ódio de estimação” chamado NATO.

Convém registar que os comunistas russos não condenaram a invasão à Ucrânia, antes pelo contrário, apoiaram-na de forma clara. Na semana passada, no decorrer de uma cerimónia que assinalou o dia do nascimento de Lenine, o Secretário-geral dos comunistas russos afirmou “Hoje, nas planícies ucranianas, está em disputa a questão de saber se o Mundo será unipolar sob o comando dos anglo-saxões ou multipolar”, e por isso, “é necessário defender o Estado”.

Ora, o que para muitos foi uma surpresa, para mim foi a confirmação de que os comunistas são e sempre foram coerentes e previsíveis – basta saber interpretar a História. Sempre disseram ao que vinham, o que pensavam e o projeto que idealizam para Portugal e para o Mundo, nunca o omitiram ou disfarçaram e nunca divergiram das posições que a URSS tomava. A título de exemplo, podemos recordar a posição que o PCP teve em relação a dois factos históricos, que os isolaram por completo na sociedade portuguesa e internacional – algo que não os incomoda.

O primeiro foi o apoio ao “estranho” pacto germano-russo (1939) – pacto Ribbentrop-Molotov – onde Hitler e Estaline estabeleceram cláusulas de não agressão entre os dois países. Quando os democratas e até alguns comunistas não perceberam o porquê de uma aliança entre comunistas e nazistas, Álvaro Cunhal, veio justificar a justeza desta aliança através de um artigo publicado no jornal “O Diabo”.

O segundo prende-se com a invasão da URSS à Checoslováquia, no ano de 1961. Novamente, os comunistas portugueses tiveram ao lado da política da URSS, não condenaram, e como se não bastasse, apoiaram a invasão.

Estes dois factos demonstram bem a coerência do Partido Comunista desde há muitas décadas e a solidariedade para com a política russa.

O PCP continua coerente (infelizmente). Incoerentes são aqueles que agora se mostram horrorizados e surpreendidos com a tomada de posição do PCP e que, num passado próximo, se serviram deles para atingir os seus objetivos políticos.

A posição do PCP em relação à invasão da Ucrânia, foi aquilo a que podemos chamar, a “gota de água” e que poderá ser o fim da presença do partido na Casa da Democracia. Acredito que os comunistas já perceberam isso, mas nem essa possibilidade os demove. O isolamento que o partido tem na sociedade portuguesa é tão expressivo, que com ironia, recordo a célebre frase de Salazar – “Orgulhosamente sós”.

Quando comecei a escrever este artigo de opinião, estava longe de imaginar que viria a público notícias sobre uma eventual promiscuidade entre o PCP e os russos.

Como Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata na Câmara Municipal de Setúbal, não posso deixar de dar nota que o PSD, em Reunião de Câmara Municipal, de dia 20 de abril de 2022, já tinha apelado ao Senhor Presidente da Câmara para que os refugiados fossem recebidos por cidadãos ucranianos, envolvendo na receção a Associação Anjos da Misericórdia – uma associação de ucranianos com delegação em Setúbal – estava aqui em causa uma situação grave mas acima de tudo de falta de sensibilidade para com este povo – não faz sentido que os refugiados sejam recebidos num organismo público por cidadãos de nacionalidade do país invasor.

O que para mim é novo e muito grave, ainda mais grave do que a falta de sensibilidade, são as ligações destes cidadãos russos à Embaixada Russa em Portugal, e as questões que supostamente estão a ser feitas aos refugiados ucranianos sobre o paradeiro dos familiares que ficaram na Ucrânia, bem como o facto de se estar a fotocopiar os documentos de identificação destes refugiados, quer de adultos ou crianças.

Considero que deve ser despoletada, com caráter de urgência, uma investigação pelas autoridades portuguesas aos factos relatados, e se verificarmos que estes são realmente verdadeiros, para além das consequências criminais, devem ser retiradas ilações políticas por parte do Executivo Municipal.

A ser verdade, só há um caminho, parece óbvio.