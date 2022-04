Isabel Camarinha. "O aumento dos salários já constitui uma emergência nacional"

Estamos na véspera de mais um 1.º de Maio que, este ano, vai ser comemorado sem restrições, mas a braços com uma guerra...

Estamos perante uma situação de grandes dificuldades para a maioria de quem vive e trabalha no nosso país, nomeadamente os trabalhadores, reformados, pensionistas e as populações mais carenciadas, não só devido à pandemia, mas agora também com esta situação da guerra e das sanções e deste brutal aumento do custo de vida, o que faz com que trabalhadores, reformados, pensionistas e pessoas mais carenciadas sintam um agravar enorme das suas dificuldades porque já tínhamos problemas estruturais no nosso país e que levam a este modelo de baixos salários, de precariedade e de horários totalmente desregulados.

Mas esses problemas vinham antes da pandemia...

Já existiam antes da pandemia, fruto das opções de sucessivos Governos e da legislação laboral que foi retirando o equilíbrio que devia haver das relações de trabalho a favor do patronato, do grande capital, nomeadamente em matérias, como a contratação coletiva, o fomentar da precariedade, a desregulação dos horários de trabalho, os horários longos, e nesta desregulação dos horários há também uma permissividade para haver horários de trabalho por turnos, noturnos extremamente prejudiciais para a vida dos trabalhadores, para a organização da sua vida pessoal, para a conciliação da vida pessoal com a profissional, mas também para a saúde dos próprios trabalhadores. Assistimos a uma pressão muito grande, ritmos de trabalho intensíssimos, ao mesmo tempo que se foi perdendo a nossa produção nacional e a nossa indústria. Estamos cada vez mais dependentes até do ponto de vista alimentar das importações.

Vê-se agora com os cereais...

Quer a pandemia, quer a guerra vieram tornar mais visíveis estes problemas, acompanhados pelo aumento do custo de vida e por este aproveitamento que está a ser feito por grandes grupos económicos, nomeadamente da energia, dos combustíveis, mas também da distribuição, que aproveitam para aumentar preços e aumentar os seus lucros, que já tinham aumentado imenso durante a pandemia. Estes problemas foram acentuados e agravam as desigualdades, que já eram enormíssimas, com grande incidência nas mulheres e nos jovens. No ano passado, o emprego que foi criado foi sem qualidade, foi um emprego precário, com baixos salários e com muito poucos jovens. Fala-se agora da geração mais qualificada de sempre, o que é de facto verdade, mas para onde estão a ir? Estão a emigrar porque em Portugal não conseguem organizar a sua vida de forma digna. Não conseguem constituir família, não conseguem tornar-se independentes e ter habitação própria.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.