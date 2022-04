Pelo menos 10 feridos após dois mísseis russos atingirem prédio residencial em Kiev

Dois mísseis russos atingiram um prédio residencial de 25 andares em Kiev, ao mesmo tempo que decorria a conferência de imprensa entre o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esta tarde de quinta-feira. Segundo os serviços de emergência ucranianos, citados pelo The Kyiv Independent, há pelo menos 10 pessoas feridas e os dois primeiros andares ficaram completamente destruídos.

