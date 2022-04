Chegou a vez dos partidos intervirem no debate sobre OE: PSD mira questões do presente, mas recorda fantasmas do passado

Depois de o primeiro-ministro, António Costa, arrancar com o primeiro dia do debate sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2022, o líder do Executivo deu a palavra aos partidos para discutir o documento que foi aprovado pelos portugueses "de forma absolutamente inequívoca”, segundo Costa.

PSD, pela voz de Paulo Mota Pinto, mira para as questões do presente com afirmações e fantasmas do passado

O primeiro partido ao qual foi concedida a palavra foi o PSD, que, sem o ainda líder Rui Rio na bancada parlamentar – ausente pela morte de um parente -, começou por dizer na voz de Paulo Mota Pinto, líder parlamentar, que o OE é “o mesmo” que o PS negociou com a “extrema-esquerda”, embora o contexto mundial tenha sido alterado.

Fez questão de realçar que o aumento da inflação fará com que os funcionários públicos perderão, até ao final do ano, meio salário, visto que as remunerações não irão seguir este aumento. “É na realidade um imposto escondido e muito regressivo”.

Paulo Mota Pinto recordou ainda que o próprio ministro das Finanças, Fernando Medina, admitiu que os portugueses vão perder o poder de compra e por isso perguntou a Costa se reconhece o mesmo. O líder parlamentar do PSD sublinhou também que o país “nunca com nos mandatos” do PS de Costa conseguiu crescer, ao contrário dos países do leste europeu que aumentaram o seu PIB, por exemplo.

Para Mota Pinto, o primeiro-ministro tem condições “únicas” reunidas para potenciar o crescimento da economia. “Tem condições únicas que ninguém teve em democracia: maioria absoluta, Presidente da República e partido da oposição dialogantes”. “Vai desperdiçar esta oportunidade única por falta de coragem?”, questionou o social-democrata.

Voltando ao passado, Mota Pinto lembrou a promessa de Costa de aumentar o salário mínimo para 900 euros em 2026 e deixou a pergunta ao líder do Executivo: tendo em conta a inflação, será este valor atualizado para 950 ou até mesmo para “quase mil euros” ou “tudo não passou de um logro?”, atirou o líder parlamentar do PSD.

Ainda com vontade de remexer no passado, Mota Pinto referiu-se aos Governos de José Sócrates – ex-primeiro-ministro que foi alvo recentemente de criticas por António Costa, que disse que Sócrates “aldrabou” o PS.

Para terminar a sua intervenção, Mota Pinto perguntou a Costa como é que o Governo “vai responder ao repto” de Marcelo para reforçar o orçamento da Defesa.

António Costa respondeu, começando por dizer que se diz “perplexo” com o que o Mota Pinto apontou sobre o rendimento dos portugueses, voltando à notar que o PSD esteve contra o aumento do salário mínimo nacional.

Com esta afirmação, a bancada do PSD expressou-se ruidosamente - uma vez que durante a sua campanhia eleitoral, o PSD já se mostrava contra a subida - e Costa respondeu com: "Eu sei que é chato, mas é a vida".