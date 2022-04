De repente, há gente

De repente, olho em volta, e há gente. As pessoas voltaram a encher as ruas de Lisboa, o trânsito complica-se nas artérias esclerosadas, turistas andam de um lado para o outro numa excitação de eléctricos e tuk-tuks, o meu velho local na restaurante Calcutá, no Bairro Alto, tem mesas completas e dá-se ao luxo de recusar clientes. Afinal, aquele letreiro que pusemos na maçaneta da porta da vida a dizer ‘VOLTO JÁ!’ foi virado ao contrário e estamos outra vez dentro dela.

Todos parecem, como dizia Paul Élouard, dispotos a escrever os seus nomes nas paredes da nossa cidade. A peçonha matou alguns de nós, mas não matou a vontade de viver. O medo encolheu o povo, mas este estende, agora, as antenas ao sol como os caracóis que começam a chegar aos pires das mesas das esplanadas na companhia dos palitos. A solidão das ruas desertas, sem vivalma, parece uma recordação muito mais antiga do que aquela que devia ter deixado o tempo que passou. Uma sensação estranha de que tudo aconteceu numa outra vida, num outro planeta, num filme de ficção científica do qual a memória guardou frames que não se apagam. “All the lonely people/Where do they all come from?/All the lonely people/Where do they all belong?” Estarei como Father McKenzie a escrever sermões que ninguém irá ouvir?

Porque o barulho voltou também. Um barulho que se sobrepõe às palavras e, também, ao que penso ou tento pensar.

Não é ainda altura de fazer contas com a dona da pensão das lembranças, mas há muitas delas que ficaram apontadas num gelo entretanto derretido. Ninguém fica mais em casa com medo do mundo. A ameaça veio e foi, deixando-nos aliviados mas igualmente desprotegidos. Voltará tudo a ser como foi? Talvez a pergunta não faça sentido. Ou não valha, sequer, a pena. “Ainda me restam coisas que fazer”, dizia Nazim Hikmet, poeta turco. “Juntei-me às estrelas mas não consegui contá-las.” São tantas. O melhor é começar já.